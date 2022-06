De fréieren US-Fernseestar Bill Cosby ass an engem Zivilprozess schëlleg gesprach ginn, an den 1970er-Joer eng Jugendlech sexuell mëssbraucht ze hunn.

Den Ex-Comedian Bill Cosby ass an engem Zivilprozess wéinst sexuellem Mëssbrauch am kalifornesche Santa Monica schëlleg gesprach ginn. De Jury huet et als erwise gesinn, datt de Cosby an den 1970er-Joren e Meedche vu 16 Joer sexuell mëssbraucht hätt, heescht et am Urteel.

De Virfall war deemno an der berüümter Playboy Mansion, der Villa vum "Playboy"-Grënner Hugh Hefner zu Los Angeles. D'Jury huet de 34 Joer ale Cosby zu enger Geldstrof vu 500.000 Dollar (ronn 475.000 Euro) Schuedenersatz verurteelt.

Déi haut 64 Joer al Fra hat schonn 2014 géint de Cosby geklot. Zu engem Strofprozess koum et net, well de Virfall scho verjäert war. Well d'Fra zum Zäitpunkt vun der Dot awer nach Mannerjäreg war, konnt si elo nach zivilrechtlech mat Schuedenersatzuspréch géint de Cosby virgoen.

Insgesamt hu 60 Fraen dem Cosby sexuelle Mëssbrauch reprochéiert, allerdéngs sinn déi meescht Fäll verjäert.

2018 war de fréiere Comedian an engem Prozess schëlleg gesprach ginn, am Joer 2004 eng Fra sexuell mëssbraucht ze hunn. Hie gouf zu enger Prisongsstrof vu mindestens dräi an héchstens zéng Joer verurteelt. Am Juni 2021 gouf hien aus dem Prisong entlooss, nodeem den ieweschte Geriichtshaff vu Pennsylvania d'Urteel aus formale Grënn gekippt hat.