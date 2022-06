Bei engem heftege Biewen an der afghanesch-pakistanescher Grenzregioun sinn offiziellen Informatiounen no op d'mannst 255 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Wéi d'staatlech Noriichtenagence Bakhtar mellt, sinn op d'mannst 155 weider Mënsche beim Äerdbiewen an der Provënz Paktika blesséiert ginn. Autoritéite vun den Taliban hu vun Honnerte Blesséierten an Doudege souwéi Dosenden zerstéierten Haiser geschwat. Rettungsekippe wiere mat Helikopteren an d'Onglécksgebitt ënnerwee.

De Regierungsspriecher vu Kabul huet op Twitter Hëllefsorganisatiounen opgeruff, den Affer vum Biewen direkt ze hëllefen, fir eng humanitär Katastroph ze verhënneren.

D'Informatiounen iwwert d'Stäerkt vum Äerdbiewe variéieren. Wärend pakistanesch Autoritéiten d'Biewe mat enger Stäerkt vu 6,1 uginn hunn, war et der US-Äerdbieweautoritéit USGS no e Biewe vun enger Stäerkt vu 5,9 mat engem méi schwaachen Nobiewen. Deemno wier d'Äerdbiewen südwestlech vun der Stad Chost bei der Grenz mam Pakistan a ronn zéng Kilometer Déift gewiescht.