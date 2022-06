De Weekend fänkt um Schlass Elmenau de G7-Sommet un. Am Virfeld goufen elo aacht Busser vun der däitscher Police zerstéiert. Blesséiert gouf keen.

Bei enger Brandattack e Mëttwoch de Moien zu München sinn aacht Busser vun der däitscher Bundespolice komplett zerstéiert ginn. De Schued dierft an d'Honnertdausenden Euro goen.

Een Zesummenhang mam G7-Sommet gouf bis ewell vun der Police nach net offiziell confirméiert, dierft awer warscheinlech sinn. D'Gefierer stoungen am Véierel Haidhausen virun engem Hotel, an deem Polizisten, déi beim G7-Sommet am Asaz sinn, ënnerbruecht sinn. D'Feier ass géint dräi Auer entstanen a konnt séier vun der Police geläscht ginn.

D'Police huet kuerz nom Virfall mat engem Helikopter no méiglechen Täter gesicht, ass awer ouni Erfolleg bliwwen, wéi e Spriecher vun der Police matgedeelt huet.