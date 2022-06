Nodeems d'Läich vum Meedchen zu Salzgitter fonnt gouf, ginn d'Ermëttler vun engem Verbriechen ënner Jugendlecher aus.

Verdächtegt ginn zwee Bouwe vun 13 a 14 Joer, wéi de Parquet vu Braunschweig e Mëttwoch matdeelt. Duerch d'Ëmstänn geet ee vun Homicide aus. Géint de 14 Joer jonke Bouf gouf e Mandat d'arrêt wéinst Mord ugefrot.

Well den 13 Joer ale Jong nach net an de Prisong kann, gouf a sengem Fall de Service de la jeunesse ageschallt. D'Motiv fir d'Dot wier awer bis ewell nach net ganz gekläert, géing awer "am perséinleche Beräich" leien.

Dat 15 Joer jonkt Meedche war e Sonndeg als vermësst gemellt ginn. En Dënschdeg hu Beamte bei der Sich no der Schülerin eng Läich tëscht Beem bei engem Wunnquartier fonnt. Virop war net kloer, ob et dat vermësste Meedche sollt sinn an och d'Doudesursaach stoung net fest.