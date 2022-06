No nëmme sechs Méint op sengem Posten huet dat bulgarescht Parlament d'Regierung mam Ministerpresident Kiril Petkow duerch e Mësstrauensvott gestierzt.

123 Deputéiert an domadder zwee méi wéi néideg hunn e Mëttwoch den Owend zu Sofia fir de Mësstrauensvott gestëmmt, dat huet de Vize-Parlamentspresident Miroslaw Iwanow matgedeelt. De Petkow huet ugekënnegt, säi Kampf fir d'Land weiderféieren ze wëllen.

De pro-europäesche Petkow hat no senger Wal ugekënnegt, d'Korruptioun, déi et ënner senge Virgänger am äermsten EU-Memberstaat ginn hätt, ze bekämpfen. Nom erfollegräiche Mësstrauensvott huet de Petkow ënnert anerem säi Virgänger Bojko Borissow, ee bekannten Oligarch wéi och déi russesch Ambassadrice zu Sofia fir dat knapp Resultat responsabel gemaach.

Éischt Rëss an der Regierungskoalitioun vum Petkow gouf et nom Ufank vum russesche Krich an der Ukrain Enn Februar. Trotz der staarker Ofhängegkeet vu Bulgarien vu russeschem Gas ass de Petkow der Fuerderung vu Moskau net nokomm, fir e Rubelkonto fir russesche Gas opzemaachen. Als Reaktioun huet Russland du manner Gas geliwwert.

Ufank Juni war dunn d'Regierungskoalitioun zerbrach, wéi déi populistesch ITN-Partei vum Sänger Slawi Trifonow aus der vum Petkow geleeter Véierer-Allianz ausgetrueden ass.

Et war den éischten erfollegräiche Mësstrauensvott a Bulgarien. De President Radew huet elo dräi Versich, fir eng nei Regierung ze forméieren.

Dausende Leit demonstréiere fir gestierzt Regierung

Virum Parlament zu Sofia hu sech e Mëttwoch den Owend knapp 8.000 Unhänger vum ofgewielte President versammelt a fir de Petkow a seng Reformbestriewungen demonstréiert.