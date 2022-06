Nom schwéieren Äerdbiewen am Oste vun Afghanistan sinn d'Rettungsaarbechte weider schwiereg.

Déi vum Äerdbiewe betraffe Regioun am Afghanistan ass och e Mëttwoch een Dag nom Äerdbiewen nëmme schwéier zougänglech. Donieft feelt et u Material.

Op d'mannst 1.000 Doudeger a 1.500 Blesséierter, dat ass de virleefege Bilan vun den afghaneschen Autoritéiten nom uergen Äerdbiewen. 1.800 Haiser sollen an de betraffene Provënzen zerstéiert gi sinn, Afghanesche Medien no wier een Duerf komplett zerstéiert ginn. D'Bauweis an den aarmen a wirtschaftlech schwaache Regiounen ass aus Käschtegrënn net sécher virun Äerdbiewen. Vill Leit liewen op enkem Raum zesummen.

Op Säite vun de Vereenten Natioune geet een dovunner aus, datt d'Zuel vun den Affer nach klamme wäert. Den UN-Generalsekretär Antonio Guterres huet de Leit säi Bäileed ausgeschwat.

Erschwéiert ginn d'Rettungsaarbechten duerch den Zougang zu ofgeleeën Biergregiounen. Schonn an normalen Zäite wieren d'Stroossen dohinner schlecht, sou d'Loretta Hieber-Girardet vun de Vereenten Natiounen. Donieft wier et och nach geféierlech, well de Risk vun Äerdrutschen duerch d'Äerdbiewen nach emol geklommen ass. Schonn ënner normalen Ëmstänn besteet bei ronn 60 Prozent vun der Fläch an Afghanistan d'Gefor vun engem Äerdrutsch. Dobäi kënnt, datt et an de leschte Woche vill gereent huet a weidere Reen erwaart gëtt.

A Videoe vun der Plaz ass ze gesinn, wéi Mënsche mat den Hänn ënnert den Iwwerreschter no méiglechen Affer sichen. De Vereenten Natiounen no feelt et dem Land aktuell un den noutwendege Maschinnen.

Déi militant-islamistesch Taliban, déi zanter August 2021 nees am Land d'Soen hunn, hunn ëm Hëllef gefrot. Verschidden Hëllefsorganisatiounen hunn dem Land dann och schonn hir Ënnerstëtzung zougesot.

D'Biewen en Dënschdeg hat eng Stäerkt vu 5,9. Den Zentrum vum Biewe louch ronn 50 Kilometer südwestlech vun der Stad Chost no un der pakistanescher Grenz an enger Déift vu ronn zéng Kilometer.