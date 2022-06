All d'Verbraucher - privat an industriell - si gebieden, spuersam ze sinn. Dat kéint indirekt och Konsequenze fir Lëtzebuerg hunn.

Den däitsche Wirtschaftsminister Robert Habeck huet d'Alarmstuf vum Noutfallplang fir Gas ausgeruff. Russland dréint de Krunn ëmmer méi zou. Däitschland huet Problemer mam Approvisionnement. Dofir wär dee Schratt néideg, esou den Habeck. Gas ass vun elo un eent vun de knappe Gidder an Däitschland.

Dat kéint indirekt och Konsequenze fir Lëtzebuerg hunn. Den Energieminister Claude Turmes erkläert en Donneschdeg de Moien op Twitter, dass de Grand-Duché aktuell kee Problem bei der Gasversuergung huet. Et wär een am enke Kontakt mat den Nopeschlänner, virun allem der Belsch, a mat den Energiefournisseuren an de Reseausbedreiwer.

E Méindeg op enger Pressekonferenz wäerten et Detailer ginn, annoncéiert de Claude Turmes.

Och wa Lëtzebuerg elo kee Problem hätt. Et géif och hei gëllen ze spueren, esou den Energieminister.