Et brauch een an den USA kee Grond méi, fir dierfen eng Schosswaff an der Ëffentlechkeet bei sech ze hunn.

De Supreme Court huet et zu engem Grondrecht fir all d'US-Bierger erkläert. Mat de Stëmme vu 6 géint 3 Riichter huet d'Geriicht eng Gesetzreegelung am Bundesstaat New York annuléiert. An där hat et geheescht, fir e Waffeschäin wier e besonnesche Besoin u Selbstverdeedegung néideg. Déi Reegelung géif 2 Zousazartikele vun der amerikanescher Verfassung verletzen, esou d'Geriicht.