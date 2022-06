Eng éischte Kéier zanter 30 Joer kéint an den USA op landeswäitem Niveau d'Waffegesetz verschäerft ginn, wann och just liicht.

De Senat zu Washington huet eng entspriechende Gesetzesprojet an der Nuecht op e Freideg guttgeheescht. Lo muss d'Representantenhaus nach gréng Luucht ginn, ier de President Joe Biden et dann a Kraaft setze kann.

Immens konsequent ass den Text iwwregens net. E gesäit just vir, dass méi streng Kontrolle solle gemaach ginn, wa Leit ënner 21 Joer eng Waff wëlle kafen. Donieft gesäit de Projet de loi vir, dass d'Sécherheet an de Schoulen an d'psychiatresch Versuergung am Land solle verbessert ginn. D'Demokrate wieren u sech gär vill méi wäit gaangen, mä dat hätten déi oppositionell Republikaner net matgedroen.

Et ass déi éischt Verschäerfung vum Waffegesetz op nationalem Niveau an den USA zanter 30 Joer. Leschte Mount eréischt koum et an de Vereenegte Staaten zu zwou Schéissereie mat villen Doudegen.

Parallel huet dat Iewescht Geriicht an den USA d'Rechter vu Waffebesëtzer am US-Staat New York verstäerkt an d'Droe vun enger Waff an der Ëffentlechkeet erlaabt. New York hat bis ewell mat dat strengstent Waffegesetz an den USA. Vu ville Säite gëtt d'Urteel schaarf kritiséiert.