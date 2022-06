Am Walkrees Tiverton and Honiton am Südweste vum Land an am Walkrees Wakefield an Nordengland gouf et eng batter Néierlag fir de brittesche Premier.

D'Tories-Partei vum Premier Boris Johnson huet nämlech zwou No-Wale verluer. Et goung all Kéiers ëm ee Sëtz am House of Commons. D'Wale goufen als Stëmmungsbarometer fir de Boris Johnson ugesinn. Hie steet jo staark ënner Drock wéinst der Affär ronderëm Partyen am Corona-Lockdown, der sougenannter Partygate-Affär. Parteichef Oliver Dowden trëtt zeréck No der Néierlag vun den Tories ass e Freideg de Chef vun de Konservativen zeréckgetrueden. "Iergendee muss Verantwortung huelen", sou den Oliver Dowden. "Ech sinn zum Schluss komm, dass et ënnert dësen Ëmstänn fir mech net richteg wier, am Amt ze bleiwen."