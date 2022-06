Vill Studente ginn elo am Summer nees schaffen, fir hire Budget opzebesseren oder einfach fir Beruffserfarung ze sammelen.

Korrespondenz vu Bréissel vum Gil Mancini

Fir en Deel vun hinne geet dat awer net duer. Si mussen och schonn am Joer nieft hirem Studium eng Aarbecht sichen, fir iwwert d’Ronnen ze kommen. Wat sinn hir Beweeggrënn a wéi gesäit dat konkret fir si aus?

An enger Groussstad wéi Bréissel läit de Loyer an der Moyenne tëscht 400 a 600 Euro de Mount, Tendenz no uewen. Déi staatlech Studiebäihëllef geet do net duer fir jiddereen, fir iwwert d’Ronnen ze kommen, mä si mussen op de Prêt zréck gräifen, dee mat der Bourse vergi gëtt. Anerer mussen niewelaanscht schaffe goen, fir de Studium ze finanzéieren.

Fir d’Laetitia, 25 Joer al, bedeit konkret: „ Fir mech geet d’Bourse net duer an de Prêt och net an dofir muss ech dat kompenséieren“.

Och de Rodrigo, 23 Joer al an Droitstudent geet nieft sengem Studium nach schaffen an dat aus änleche Grënn wéi d’Laetitia. „Et ass esou, dass ech ganz onofhängeg vu mengen Eltere liewen, finanziell gesinn, natierlech kréien ech och meng Bourse, mä déi geet laang net duer, fir zu Bréissel mat allem drum und dran ze liewen.“ De Rodrigo huet och scho vun de Studenteprête profitéiert, mä och déi Sue ginn net ëmmer duer, fir déi ëmmer néi Käschte vu sengem Studium ze decken.

Obwuel hir Erfarungen hinne gréisstendeels gefalen, hätten alle béid de Schratt wuel méi spéit gemaach, fir sech eng Aarbechtsplaz nieft hirem Studium ze sichen. "Och wann ech net u Sue misst denken, mengen ech, géing ech et trotzdeem maachen, well et wierklech en schéint Ëmfeld ass an et wierklech dat ass, wou ech wëll e bësse méi an déi Richtung goen".

Et ass also eng éischt valoriséierend Beruffserfarung, déi awer och mat méi Stress verbonnen ass, virun allem, well d’Studente souwuel op hire Studium, wéi ëm hir finanziell Ofsécherung mussen uecht ginn. Eng Balance, déi net ëmmer einfach ze fannen ass.

Fir RTL, de Gil Mancini vu Bréissel.