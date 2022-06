De Supreme Court huet eng entspriechend Reegel vun 1973 gekippt, esou datt déi eenzel Bundesstaaten elo eegen Ofdreiwungsgesetzer schafe kënnen.

Sechs vun néng Riichter hu fir d'Kippe vum landeswäite Recht op Ofdreiwung gestëmmt, wéi de Supreme Court matgedeelt huet.

An engem Urteel vum Supreme Court am Fall "Roe géint Wade" war 1973 decidéiert ginn, datt am ganze Land Ofdreiwunge bis zur Liewensfäegkeet vun engem Fötus, also bis zu der 24. Schwangerschaftswoch, erméiglecht ginn. Mam neien Urteel vum Ieweschte Geriicht kënnen déi 50 Bundesstaaten iwwert e Recht op Ofdreiwung um jeeweilege Landesniveau entscheeden. Eng Partie vun de Bundesstaaten hu schonn eege Gesetzer, déi mam neie Reglement Ofdreiwungen staark limitéieren.

E Projet de loi vun den Demokrate fir e Recht op Ofdreiwung op Bundesniveau war Mëtt Mee am Senat gescheitert.