Am Zentrum vun der norwegescher Haaptstad sinn an der Géigend vun engem Club Schëss gefall. Ee Verdächtege gouf an der Nuecht op e Samschdeg festgeholl.

Een Dag virun der "Pride Parade" sinn zu Oslo Schëss gefall, net wäit ewech vun enger Bar, déi bekannt ass an der Queer-Zeen. Zwou Persoune sinn dobäi ëm d'Liewe komm, op d'mannst 21 Mënsche goufe verwonnt. Wéi et vun der Police heescht, wier eng Persoun an der Nuecht op de Samschdeg festgeholl ginn. Beim Verdächtegen handelt et sech ëm en Norweger vun iranescher Hierkonft, deen dem Geheimdéngscht an der Police bekannt war. Ermëttlunge wéinst Terrorverdacht goufen an d'Weeër geleet. D'Pride Parade e Samschdeg gouf aus Sécherheetsgrënn ofgesot, grad wéi all d'Evenementer ronderëm d'Parad.