Eng 2.000 Migranten haten e Freideg de Moie versicht, iwwert d'Grenz tëscht Marokko an der spuenescher Exklav ze kommen.

18 Mënsche si gestuerwen, wéi si déi spuenesch Exklav Melilla an Nordafrika erreeche wollten, 76 Flüchtlinge goufe blesséiert. Ënnert dem Sécherheetspersonal si ronn 140 Leit verwonnt ginn.

Ëm 2.000 Persounen haten e Freidegmoie probéiert, iwwert eng puer Meter héich Clotûre ze klammen, déi Marokko vun der EU trennt. Eng Partie Leit wiere festgeholl ginn, wéi déi marokkanesch Autoritéite matgedeelt hunn.

Op Biller an de sozialen Netzwierker ass ze gesinn, wéi Migrante midd um Trottoir leien, verschiddener mat bluddegen Hänn an zerrappter Kleedung.

Ëmmer erëm versiche Leit duerch spuenesch Exklaven an Nordafrika op europäesche Buedem ze kommen, fir esou kënnen an d'EU ze flüchten. Bannent de leschte Joren hunn dausende Flüchtlinge versicht, iwwert déi 12 Kilometer laang Grenz tëscht Melilla a Marokko oder iwwert déi 8 Kilometer laang Grenz tëscht Ceuta a Marokko ze kommen, andeems si iwwer Clôturë klammen, schwammen oder sech an Autoe verstoppen.