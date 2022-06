Duerch déi aktuell Dréchent ass och déi landwirtschaftlech Produktioun a Gefor.

De Stroum, deen duerch Waasserkraaftwierker hiergestallt gëtt, ass vu Januar bis Mee am Verglach zu zejoert ëm 40% zeréckgaangen. Dat huet de Waasserversuerungsverband Utilitalia der AFP op Nofro hin erkläert. D'Dréchent féiert net nëmmen dozou, dass an Italien manner Stroum a Waasserkraaftwierker produzéiert gëtt, ma 30% vun de landwirtschaftleche Produite wieren a Gefor, warnt de Bauereverband Coldiretti.

Virun allem am Norde vum Land ginn et vill Waasserkraaftwierker. Si liwweren an der Reegel bal ee Fënneftel vum Stroum, deen an Italien gebraucht gëtt. Zanter leschtem Summer géing d'Produktioun awer ëmmer méi zeréckgoen, sot e Spriecher vun Utilitalia. Dëst wier e grousse Problem, well Italien den Ament versicht, manner Gas an Ueleg aus Russland z'importéieren. Ee Waasserwierk zu Piacenza, südëstlech vu Mailand, huet dës Woch scho missen ofgeschalt ginn.

Déi norditalienesch Lombardei huet e Freideg den Noutstand wéinst der Dréchent ausgeruff. Et war den Appell un d'Awunner, manner Waasser ze verbrauchen. Gemenge kruten den Uerder, de Waasserverbrauch fir net noutwenneg Moossname wéi Bewässerung vu Parken a Sportplazen anzeschränken.

An der Regioun Piemont am Nordweste vum Land soll der Noriichtenagence Ansa no schonn an iwwer 200 Gemengen d'Waasser rationéiert gi sinn.

D'Dréchent am Po-Delta ass déi schlëmmst zanter 70 Joren. De Waasserspigel vum Lago Maggiore a Gardaséi läit däitlech méi déif wéi soss ëm dës Joreszäit. Dat selwecht gëllt fir den Tiber, deen duerch Roum fléisst.