A Bundesstaate wéi Arkansas, Kentucky oder Louisiana triede méi streng Ofdreiwungsgesetzer a Kraaft. Dausende Leit ginn dowéinst op d'Stroossen.

Als éischten US-Staat hat Missouri d'Ofdreiwunge verbueden. Mëttlerweil sinn och an de Bundesstaaten Arkansas, Kentucky a Louisiana Ofdreiwungen net méi erlaabt. Mol net am Fall vun enger Vergewaltegung oder Inzest. Et solle just Ausname fir medezinesch Noutfäll ginn.

Et ass en historescht Urteel vum Ieweschte Geriichtshaff, fir dat vill Leit kee Versteesdemech hunn. A ville Groussstied sinn e Freideg dausende Mënschen op d'Stroosse gaangen an hunn demonstréiert. Fraen hu Schëlder an d'Luucht gehale mat Messagen drop wéi "Mäi Vergewalteger huet méi Rechter wéi ech". De fréieren US-President Barack Obama hat via Twitter zum Widderstand géint d'Decisioun vum Supreme Court opgeruff. D'Fräiheete vu Millioune vun Amerikaner wieren nämlech ugegraff ginn. Zuele vun der New York Times no wieren iwwer 7 Millioune Frae betraff. Dës Zuel kéint an den nächsten Deeg a Wochen nach däitlech an d'Luucht goen. Och den US-President Joe Biden huet d'Decisioun vum Ieweschte Geriichtshaff schaarf kritiséiert. D'Gesondheet an d'Liewe vu Frae wier elo a Gefor, huet den Demokrat zu Washington betount.

© AFP/Ed JONES

Den Ieweschte Geriichtshaff hat jo e Freideg dat liberaalt Ofdreiwungsgesetz gekippt. Eng Majoritéit - 6 vun 9 Riichter - waren dofir an hunn esou méi strengen Ofdreiwungsgesetzer, bis hin zu engem komplette Verbuet de Wee fräi gemaach. Mam neien Urteel vum Ieweschte Geriichtshaff kënnen déi 50 Bundesstaaten iwwert e Recht op Ofdreiwung um jeeweilege Landesniveau entscheeden. Dokteren, déi trotz Verbuet Ofdreiwungen duerchféieren, musse mat laange Prisongsstrofe rechnen.

Verschidden US-Bundesstaaten, dorënner New York, Kalifornien, Washington a Massachusetts, bleiwe bei hirer liberaler Haltung.