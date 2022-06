E Spadséiergänger hat Geräischer ënnert engem Gullisdeckel héieren an direkt d'Police alarméiert.

Knapp iwwer eng Woch gouf en 8 Joer ale Jong zu Oldenburg vermësst. No him gouf mat Sichhënn, Dronen an Helikoptere gesicht, allerdéngs ouni Erfolleg. E Samschdeg huet d'Police gemellt, dass e Spadséiergänger op Geräischer ënnert engem Gullisdeckel opmierksam gi wier an doropshin direkt d'Beamte kontaktéiert hätt.

D'Kand koum fir eng Kontroll an d'Spidol. Wéi de Bouf de Wee an de Kanal fonnt huet, bleift ze klären.