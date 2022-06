De Josep Borrell huet e Samschdeg zu Teheran e Meeting mam iraneschen Ausseminister Hossein Amir-Abdollahian.

"D'Diplomatie ass den eenzege Wee, fir zu enger kompletter Ëmsetzung vum Ofkommes zeréckzekommen an déi aktuell Spannungen ze iwwerwannen," esou de Borrell. Et ass den éischte Besuch vum EU-Aussebeoptraagten am Iran zanter Februar 2020 an dëse gouf och eréischt kuerzfristeg e Freideg annoncéiert.

An der Verhandlungen ass et ëm d'Nees-Obliewe vum Atomofkommes vun 2015 gaangen. Am Abrëll 2021 war dëst schonn eng Kéier Thema, mä wéinst Differenzen tëscht den USA an dem Iran war en d'Gespréicher op Äis geluecht ginn. Bis dohin haten zu Wien Vertrieder vu China, Däitschland, Frankräich, Groussbritannien, Italien, Russland an indirekt och vun den USA mam Iran verhandelt.

D'Ofkommes vun 2015 gesäit vir, datt d'Sanktioune géint den Iran gelackert ginn, dofir gëtt d'Land awer um Bau vun Atomwaffe gehënnert. D'USA waren ënnert dem fréiere President Trump am Joer 2018 aus dem Ofkommes erausgeklommen an d'Teheran huet doropshin seng Verflichtungen net méi agehalen an säin Atomprogramm ausgebaut.