An der Belsch bestreiken d'Gewerkschaften d'Bëlleg-Airline Ryanair. D'Fligere zu Zaventem a Charleroi wäerten domadder och um Buedem bleiwen.

Et sinn d'Piloten an d'Kabinnepersonal, déi op d'Strooss ginn an esou de Fluchverkéier vu Ryanair an an aus der Belsch eraus stéieren. Schonn e Freideg hate si ugefaange mat streiken an hunn hir Grève och e Samschdeg duerchgezunn.

Wéi et vun der irescher Fluchgesellschaft heescht, wiere knapp 2 Prozent vun hire ronn 3.000 Flich e Freideg vum Streik betraff gewiescht. De Streik an der Belsch hätt der Fluchgesellschaft no just fir "minimal" Perturbatioune gesuergt, well ronn 60 Prozent vun de Flich an an aus der Belsch wieren operativ gewiescht.

Dëst weist awer just, datt de Gros vun de Flich vu Ryanair an an aus der Belsch vun engem Equipage betreit ginn, deen net an der Belsch stationéiert ass, heescht et vun de Gewerkschaften.

An awer wiere ronn 30.000 Passagéier vun dësem Streik betraff gewiescht. Ryanair hätt 17 Maschinnen op den zwee Fluchhäfen an der Belsch stationéiert a géif elo léiwer d'Clienten am Stach loossen, wéi sech u belscht Gesetz ze halen, esou d'Gewerkschafte weider.

Dëst ass awer net de leschte Streik, deen der Bëllegairline kéint d'Summergeschäft vermasselen. Déi belsch Ryanair-Pilote kéinte sech och op europäeschem Niveau mat hire Kolleege weider mobiliséieren an an England huet d'Bordpersonal schonn annoncéiert, datt een am August streike wéilt.