Obwuel d'Police geroden huet, déi geplangte Gay Pride ofzesoen, sinn zu Oslo awer dausende Leit op d'Strooss gaangen, fir fir hiert Recht ze manifestéieren

Zwee Doudeger, 21 Blesséierter, dorënner 10 a Liewensgefor. Dat ass de Bilan nodeems en 42-Joer ale Mann an der Nuecht op e Samschdeg zu Oslo a Norwegen mat enger Pistoul an engem automatesche Gewier op Clienten vu Baren an Diskoe geschoss huet. Am ganze Land gëllt elo Terroralarm.

De Sécherheetsdéngscht geet dovun aus den 42-Joer ale Norweger, deen als Kand aus Iran an d’Land koum, wier e radikaliséierten Islamist an hätt psychesch Problemer. E war der Police zanter 2015 bekannt.

Déi terroristesch Uklo baséiert op der Zuel vun Doudegen a Blesséierten an der Zuel vun de Plaze vun de Schosswiessel. Mir hunn op d'mannst 3 esou Plazen. A mir kënnen den Ament dovun ausgoen, dass e wollt esouvill wéi méiglech Angscht verbreeden, seet de Christian Hatlo, Affekot vun der Police vun Oslo.

Den Täter huet Gäscht a Caféen, Baren a generell an Etablissementer attackéiert, déi mat Virléift vun enger homosexueller Clientèle opgesicht ginn. Homophobie als Motiv ka net ausgeschloss ginn. Zemools, well fir e Samschdeg zu Oslo eng Gay Pride ugekënnegt war. D'Police huet dozou geroden, de Cortège ofzesoen, mä spontan a fir net dem Haass an Terror nozeginn, hu sech nawell Dausenden Demonstranten zesummefonnt, fir elo ebe grad fir hiert Mënscherecht ze manifestéieren.

Mir hätte sollen d'Léift feieren, ons Stroossen hätte sollen an de Reeboufaarwe sinn, mir hätte sollen ons Gemeinschaft feieren an ons Fräiheet. Amplaz dovu si mer voller Trauer an Norwegen gouf op e Neits Affer vun enger brutaler Attack, heescht et vum norwegesche Premier Jonas Gahr Store.

11 Joer no den déidlechen Attacke vum Rietsextremist Breivik steet Norwegen op e Neits ënner Schock duerch den Amoklaf vun engem Eenzeltäter oder awer effektiv engem Member vun engem islamistesche Reseau. Dat wëllen d'Enquêteuren elo erausfannen.