D'Weltgesondheetsorganisatioun weist sech besuergt iwwert den Ausmooss an déi séier Verbreedung. Eng "international Noutlag" wier et allerdéngs nach net.

Den Ausbroch vun den Afepouken a méi wéi 50 Länner gëtt vun der Weltgesondheetsorganisatioun aktuell net als "international Noutlag" agestuuft. Dat gouf e Samschdeg den Owend no Berodungen zu Genf matgedeelt. Et géing een d'Situatioun awer weiderhin am A behalen.

Et géing ee sech bei der WHO zwar besuergt iwwert den Ausmooss an d'Vitess vum Ausbroch weisen, awer "den Ament" géing den Noutfall-Kommitee dovun ofroden, en internationalen Noutstand auszeruffen.

Zanter Mee breede sech d'Afepouke virun allem a Westeuropa aus. Iwwer 3.200 Fäll goufen a méi wéi 50 Länner nogewisen. Zu den typesche Symptomer zielen ënnert anerem Féiwer, Blosen op der Haut a geschwolle Lymphdrüsen.

Eng gesondheetlech Noutlag an internationalem Ausmooss gëtt bei "eeschten, plëtzlechen, ongewéinlechen an onerwaarten" Gesondheetsproblemer ausgeruff, déi sech och an anere Länner ausbreede kënnen. Ass dat de Fall, ginn international Moossnamen aktivéiert. Eng leschte Kéier hat d'WHO 2020 de Gesondheetszoustand wéinst der Corona-Pandemie ausgeruff.