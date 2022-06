Zu Düsseldorf spiert een aktuell de Personalmangel ganz staark. Hei goufe vill Touristen ouni hiert d'Gepäck heemgeschéckt.

Wéinst dem Chaos op den däitsche Flughäfe gräift d'Land lo kuerzfristeg op auslännesch Aarbechtskraaft zeréck, dat huet den däitschen Aarbechtsminister e Sonndeg annoncéiert.

D'Regierung gesäit fir, déi Persoune fir eng limitéiert Zäit areesen ze loossen, ënnert anerem aus der Tierkei. Dat zousätzlecht Personal soll da bei der Gestioun vum Gepäck agesat ginn. Si missten allerdéngs en adequate Salaire kréien, Et wier kee sozial Dumping, seet den däitschen Aarbechtsminister.

Enger Etüd no feelen op den däitsche Flughäfen am Moment ronn 7.200 Mataarbechter. Besonnesch déi däitsch Lufthansa huet mat Personalmangel ze kämpfen, eng ganz Rei vu Flich goufe well annuléiert.

Zu Düsseldorf ass dat Problem vum Personalmangel esou wäit gaangen, datt Passagéier einfach ouni hiert Gepäck heemgeschéckt goufen, schreift d'Rheinische Post. Zäitweis hu Pompjeeën a Poliziste beim Ausluede vun de Fliger gehollef, well d'Personal därmoossen ënnerbesat ass. Problematesch ass dann och, datt d'Passagéier net, wéi soss üblech, hire Koffer dono heembruecht kréien, mä si mussen dësen zeréck op den Terminal siche kommen.