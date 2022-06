Dass ëmmer méi Cannabis consomméiert gëtt, féiert derzou, dass d’Santés-Ariichtungen ëmmer méi belaascht ginn.

Dat beseet op d’mannst den neiste Joresrapport vum UNO-Büro fir Drogen- a Verbriechensbekämpfung UNODC.

An der EU wier Cannabis d’Ursaach fir all drëtt Drogen-Therapie, an Afrika oder Latäinamerika géif et schonns d’Majoritéit duerstellen.

De Cannabis, deen op de Marché kéim, géif ëmmer méi staark ginn, an deementspriechend méi grouss wier och d’Sucht-Gefor, heescht et am Rapport, deen zu Wien virgestallt gouf.

Dernieft géif et Suerge maachen, dass Kokain nees méi beléift géif ginn, an zwar net just op de soi-disant «klassesche» Mäert an Nordamerika an an Europa, mä lo och an Asien an an Afrika.