Dat steet am Plang, deen um G7-Sommet festgehale gouf, deen den Ament jo am bayreschen Elmau beieneen ass.

Bis d’Joer 2027 solle mat deem Programm Investitiounen an de Klimaschutz, den Energiesecteur an an d’Santé erméiglecht ginn, an zwar iwwerall op der Welt, awer haaptsächlech an den Entwécklungslänner.

Selenskyj bei de G7 bäigeschalt / Diana Hoffmann

Déi 7 gréisst Industrienatioune wëllen domadder kloer och e Géigegewiicht zum chineeseschen Investitiounsprogramm forméieren.

D'Hallschent bezilt d'Europäesch Unioun. En Deel dovu wäert an eng nei Gas-Infrastruktur fléissen oder den Ausbau vun erneierbaren Energien an Afrika.

Wolodymyr Selenskyj per Video bäigeschalt

Den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj war iwwerdeems per Video bäigeschalt. Virdrun a senger Usprooch op der Tëlee hat hien op en neits séier Waffeliwwerungen u säi Land gefuerdert.

D'Sëtzung ass ënner Ausschloss vun der Ëffentlechkeet, mee déi grouss Zich, iwwer déi diskutéiert gouf, si bekannt. D'Ukrain bréicht virop eng modern an effikass Verdeedegung géint Attacken aus der Loft. Eleng e Samschdeg wären 62 russesch Rakéiten op ukraineschem Territoire ageschloen.

D'G7-Staaten hunn dann och nach weider Sanktioune géint Russland decidéiert. Den USA no riichten d'Mesurë sech ënnert anerem géint militäresch Produktiouns- a Liwwerketten.

D'G7-Staaten wäerte sech dem däitsche Bundeskanzler Olaf Scholz no net definitiv op e Gold-Embargo géint Russland eens ginn. Dat misst fir d'éischt nach mat der EU debattéiert ginn, sot hien der ARD.

D'USA hate schonn annoncéiert, dass se kee Gold méi aus Russland importéiere wëllen.

Klimaaktivisten zu Berlin

Wéinst dem G7-Sommet hu Klimaaktivisten d'Entréesdiere vum däitsche Finanzministère zu Berlin blockéiert. Ronn 40 Persounen stinn an der Haaptentrée. Och ronn 40 Persounen hannert dem Gebai.

Et hu sech Aktivisten um Ministère festgepecht. Der Police no gouf d'Gebai mat Faarf beschmiert.

D'Demonstranten fuerderen ënnert anerem, dass südlech Länner Scholden nogelooss kréien, fir dass se net déi fossil Energië fuerdere mussen, mä sech och moderniséiere kënnen.