Déi kathoulesch Kierch an Däitschland huet d'lescht Joer en neie Rekord bei de Kierchenaustrëtt notéiert.

2021 si bal 360.000 Mënschen aus der Kierch ausgetrueden an domat 86.567 méi wéi nach am viregte Rekordjoer 2019. Dat huet d'Deutsche Bischofskonferenz e Méindeg zu Bonn matgedeelt. De Limburger Bëschof Georg Bätzing, President vun der Bëschofskonferenz, huet sech zudéifst schockéiert gewisen iwwert dës Hausse.

D'lescht Joer war de Mëssbrauchsskandal vun der kathoulescher Kierch an Däitschland, dee schonn zanter Joren dauert, nach emol eskaléiert. Besonnesch opgefall war jo do den Äerzbistum Köln an d'Behuele vum Kardinol Rainer Maria Woelki hat fir massiv Kritik gesuergt. Zu Köln gouf et deemno och 40.772 Kierchenaustrëtt, géintiwwer 17.281 dat Joer virdrun. Et gouf zu Köln also duebel esou vill Austrëtt.

Aus wéi enge Grënn d'Mënschen aus der Kierch ausgetruede sinn, hu si net mussen uginn. De Bätzing huet erkläert, dës Zuele géingen déi déifgäifend Kris weisen, an där een als kathoulesch Kierch an Däitschland wier. Et géingen antëscht net just Mënschen austrieden, déi schonn iwwert e méi laangen Zäitraum kee Kontakt méi mat der Kierch haten, mä elo och méi engagéiert Katholicken.