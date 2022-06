Munch een geet an de Katar shoppen, ma d'Akaafstute, déi de Prënz Charles soll kritt hunn, hätt e wuel besser stoe gelooss.

Dat brittescht Kinnekshaus schéngt einfach net zur Rou ze kommen. Knapp no de Feierlechkeete am Kader vum 70. Trounjubiläum vun der Queen Elizabeth II. kënnt et nees zu Opreegung. De Prënz Charles soll tëscht 2011 an 2015 am Ganzen 3 Mol Boergeld-Spenden aus dem Katar an Héicht vun 3 Milliounen Euro ugeholl hunn.

An Tute soll de Prënz Charles d'Spende kritt hunn, deels souguer vum fréiere Premierminister, dem Scheich Hamad Bin Jassim Al-Thani héchstperséinlech. Déi brittesch "Sunday Times" hat driwwer bericht an dat bréngt de Büro vum Prënz elo dozou, dës Transaktiounen z'erklären. De Prënz Charles selwer bestreit, sech falsch verhalen ze hunn.

Spende fir gutt Zwecker duerch de Scheich Hamad Bin Jassim wieren op direktem Wee un d'Organisatioun "The Prince of Wales's Charitable Fund" weidergeleet ginn, heescht et ënner anerem aus dem Clarence House. D'Organisatioun hätt verséchert, dass déi korrekt Prozeduren agehale gi wieren.

Och wa keng Zweiwel un dëse Prozedure bestinn, soll eng Kommissioun dës Virgäng op en Neits ënnersichen. Dat huet déi brittesch "Sun" gemellt. Wéi de "Guardian" nach wësse gedoen huet, ginn et effektiv keng Richtlinne fir déi brittesch Kinneksfamill, wann et ëm Boergeld-Spende geet. Dat heescht, Membere vun de Royals kënnen duerchaus Suen am Numm vun enger Fondatioun perséinlech unhuelen.

D'Berichter suergen awer fir eng prekär Situatioun.

Eréischt d'lescht Joer war de Prënz Charles a Kritik geroden, nodeems Medien änlech Spendenaktioune public gemaach haten. Et soll sech do ëm Spende vu russeschen a saudi-arabesche Mäzenen handelen. Deemno wollt de Prënz Charles eng gréisser Zomm vum russesche Banquier Dmitri Leus unhuelen, dee wéinst dem Verdacht op Geldwäscherei verurteelt gouf. Eng Ethikkommissioun vu senger Fondatioun huet en éischte Betrag vun iwwer 100.000 Pond no enger Préiwung nees zeréckgeschéckt. De Chef vun där Organisatioun hat als Konsequenz dono säin Hutt geholl.