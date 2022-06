An Holland gouf et en Tornado an der Stad Zierikzee an der Provënz Zeeland.

Der hollännescher Police no koum op d'mannst ee Mënsch ëm d'Liewen, siwe weider Leit si blesséiert ginn. Sechs Mënsche konnten nach op der Plaz behandelt ginn, eng Persoun koum an d'Spidol. 🌪 Images de la tornade survenue à Zierikzee aux Pays-Bas en début d'après-midi ce 27 juin. Le bilan est d'un mort et 10 blessés. Les enfants sur la vidéo vont bien. (via Lia Goyaars) pic.twitter.com/kxPLcGSmVK — Météo Express (@MeteoExpress) June 27, 2022 Et heescht den Tornado am Südweste vum Land hätt och fir enorme Materialschued gesuergt. Beem sinn op Autoe gefall an Diecher goufen ofgedeckt. Wéi d'Noriichtenagence AFP mellt,war et deen éischten Tornado an Holland an 30 Joer. Wéi hollännesch Medie melle wier d'Doudesaffer vum Stuerm en Tourist, deen um Stadgebitt vun enger Daachzill um Kapp getraff gouf.