Am US-Bundesstaat Texas gouf et eng tragesch Decouverte, bei der Kontroll vun engem Camion. Am Unhänger goufe 46 doudeg Leit dra fonnt.

Weider 12 Erwuessener a 4 Kanner hätten nach gelieft a wieren d’Urgence an d’Spidol komm. Et géif sech ëm illegal Immigranten handelen, déi iwwert déi mexikanesch-amerikanesch Grenz komm wieren, heescht et vun der Police. 3 Persounen, dorënner och de Chauffeur vum Camion, dee kee Kill-System fir de Unhänger unhat, goufe scho verhaft.