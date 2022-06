An engem Hotelszëmmer am US-Bundesstaat Florida koum et zu engem dramatesche Virfall, wéi e klenge Jong mat der Waff vu sengem Papp gespillt huet.

Op eemol huet sech e Schoss geléist an en 1 Joer aalt Meedche stierft, e weidert Kand gouf blesséiert. De Papp hat d'Waff am Hotelszëmmer leie gelooss, wou de Jong se allerdéngs fonnt huet, domat gespillt huet, dat mat dramatesche Suitten. De Schoss huet fir d'éischt dat 1 Joer aalt Meedche getraff, dono huet d'Kugel nach en 2 Joer aalt Meedche verwonnt. D'Mamm vun den zwee Meedercher war d'Frëndin vum Waffebesëtzer. E Mann, dee schonns e puermol verurteelt ginn ass wéinst diverse Strofdoten, wéi den zoustännege Sheriff erkläert huet. Nom Virfall e Sonndeg wier de 45 Joer ale Papp an d'Hotelszëmmer zu Pensacola zeréckkomm an hätt fir d'éischt emol d'Waff an Droge verstoppt, heescht et vun den Ermëttler.