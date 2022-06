Am Hafe vun der jordanescher Stad Akaba stréimt gëftegt Chlorgas aus engem Container, deen erofgefall ass.

Beim Virfall sinn op d'mannst 12 Mënschen ëm d'Liewe komm, ronn 250 weider Persoune goufe blesséiert. Wéi d'Regierung matdeelt, war aus engem Container am Hafe vun Akaba am Süde vum Land gëftegt Chlorgas erausgestréimt. Den Autoritéiten no hunn d'Spideeler Schwieregkeeten, déi vill Blesséiert ze behandelen.

An engem Video ass ze gesinn, wéi de Container eroffält a sech direkt eng déck giel Wollek breet mécht. De südlechen Deel vum Hafe gouf evakuéiert. D'Awunner goufen opgeruff, doheem ze bleiwen an d'Fënsteren zouzemaachen. D'Spideeler wiere schonns iwwerlaascht a kéinte keng Blesséierter méi ophuelen, heescht et vun den zoustännegen Autoritéiten.