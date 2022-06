Den italieneschen Entrepreneur ass am Alter vu 87 Joer gestuerwen. Mat sengem Konzern Luxottica huet hien e weltwäite Brëllen-Imperium opgebaut.

Forbes no louch säi Verméigen ufanks dës Joer bei 27,4 Milliarden Euro. Him huet ënnert anerem och d'Firma DOLFIN gehéiert, där Luxair zu 10 % gehéiert.

Italienesche Medien no wier de Leonardo Del Vecchio an engem Spidol zu Mailand gestuerwen. Zënter Woche louch hien hei wéinst enger Longenentzündung am Spidol a krut intensiv Fleeg.