Nodeems et rezent zu enger Massekläpperei wéinst enger Grillplaz um Bostalsee koum, zéien d'Bedreiwer elo Konsequenzen doraus.

Déi ëffentlech Grillstatiounen un de Plagen Bosen a Gonnesweiler ginn den 1. Juli ofgebaut. Dat wier néideg, fir dass d'Gäscht a Rou an a Sécherheet do kéinten hiren Openthalt genéissen, heescht et vum Fräizäitzentrum Bostalsee.

Et koum an der Vergaangenheet ëmmer nees zu Diskussiounen oder Streiderei bei de Grillstatiounen. Viru ronn enger Woch gouf et eng Massekläpperei bei sou engem Grill, woura 40 Leit implizéiert waren.

Weider Grënn fir de Verbuet sinn déi grouss Quantitéit vun Dreck, deen doduerch miniméiert kéint ginn, grad ewéi d'Reduzéierung vun der Brandgefor.

Et bleift da weiderhin och verbuede säin eegene Grill matzebréngen.