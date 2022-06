De Wee ass fräi, fir datt Finnland a Schweden Member an der NATO kënne ginn. Déi Nouvelle koum en Dënschdeg den Owend vu Madrid.

Um NATO-Sommet zu Madrid beroden e Mëttwoch an en Donneschdeg d'Staats- an d'Regierungscheffen aus den 30 aktuelle Memberlänner iwwert Suitte vum russeschen Iwwerfall op d'Ukrain.

Wéinst dem Krich hate Finnland a Schweden am Mee gefrot, fir Member an der NATO kënnen ze ginn, wochelaang huet awer d'Tierkei mat engem Veto blockéiert. Dee Sträit ass zënter en Dënschdeg den Owend eriwwer.

D'Spëtze vu Schweden, Finnland, der Tierkei an den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg waren zu Madrid zesummen, ier de Sommet um Mëttwoch offiziell ufänkt. Wärend deene Gespréicher huet Ankara säi Veto zeréckgezunn.

Wéi et vun ntv heescht, hätten de finnesche President an d'schwedesch Regierungscheffin dem tierkesche President hir "komplett Zesummenaarbecht" géint Kämpfer vun der verbuedener Aarbechterpartei Kurdistans (PKK) an hiren Alliéierten zougeséchert.

D'Staats- an d'Regierungscheffen si vun e Mëttwoch de Moien 10 Auer un zesummen an an de Gespréicher geet et ënnert anerem drëms déi séier Interventiounstruppe vun der NATO vu 40.000 op 300.000 Zaldoten opzestocken.

Eng Moossnam déi néideg ass, wéi de Verdeedegungsminister François Bausch seet. Hien ass ee vun dräi Lëtzebuerger Vertrieder an der spuenescher Haaptstad.

Um Sommet geet et och ëm weider Waffeliwwerungen un d'Ukrain. Et ass geplangt, datt och den ukrainesche President Selenskyj als Gaascht op dësem historeschem Rendez-vous bäigeschalt gëtt.