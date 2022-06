Am historesche Prozess ronderëm d’Paräisser Attentater vun November 2015 goufen e Mëttwoch d’Urteeler geschwat.

Sechs an en halleft Joer no deene bluddegen Attentater zu Paräis steet de Verdikt fest. 20 Leit ware jo am Ganzen ugeklot, 19 vun hinne goufen op alle Punkte schëlleg gesprach, déi hinne reprochéiert goufen. Dorënner natierlech virop de Mord un 130 Mënschen.

Den Haaptugeklote Salah Abdeslam, den eenzege Member vum deemolegen Terror-Kommando, deen nach lieft, muss liewenslaang an de Prisong. Eng Strof, déi net am Laf vun der Zäit ka reduzéiert ginn. Dat ass d'Urteel vun engem Geriicht zu Paräis, dat e Mëttwoch den Owend public gouf. Et ass déi héchst Strof, déi am franséische Code pénal virgesinn ass.

De Salah Abdeslam hat dräi Terroriste mam Auto bei de Stade de France gefouert, ier hien an den Zentrum vu Paräis gefuer ass. Hien hat e Rimm mat Sprengstoff ëm de Bauch a sollt sech an enger Bar an d'Luucht sprengen. Den Abdeslam sot wärend dem Prozess, hien hätt sech aus Mënschlechkeet dogéint decidéiert. D'Enquêteuren hu méi spéit erausfonnt, datt de Rimm futti war. Dat huet och d'Geriicht a sengem Urteel zeréck behal.

Dësen historesche Geriichtsprozess huet bal 10 Méint gedauert a sech iwwer knapp 150 Verhandlungsdeeg gezunn. Bei den Attacken op de Concertssall Bataclan, de Stade France an op direkt e puer Bistroe waren den 13. November 2015 zu Paräis am Ganzen 130 Leit ëmbruecht ginn.