Et sinn Zeenen, déi ee soss just a Filmer gesäit: Bei engem Bankiwwerfall koum et zu enger Schéisserei. 2 Täter goufen erschoss, 6 Poliziste blesséiert.

Um spéiden Dënschdegnomëtteg goufen der Police vun der kanadescher Gemeng Saanich zwee arméiert Männer gemellt, déi grad an eng lokal Bank eragoungen. Nodeems sëllege Beamten op der Plaz ukoumen, hunn d'Bankraiber ugefaangen, op d'Polizisten ze schéissen a sinn doropshi geflücht.

Wärend der Flucht hunn déi schwéier arméiert Männer sech e Schosswiessel op oppener Strooss mat der Police geliwwert, bei där déi zwee Täter erschoss an eng Partie Beamte blesséiert goufen. Éischten Erkenntnisser no goufe keng Zivilisten an a ronderëm d'Bank verletzt. Dräi vun de blesséierte Poliziste wieren an engem kriteschen Zoustand gewiescht an hu missten operéiert ginn.

Nodeems e méigleche Sprengsaz fonnt gouf, goufen eng Rei Gebaier an der Géigend evakuéiert. Och no engem drëtte méiglechen Täter gouf kuerz Zäit gesicht. Wéi et awer vun der Police heescht, hätt et keng Beweiser fir e weideren Täter ginn. Méiglech Aenzeie goufe gebieden, sech bei der Police vu Saanich ze mellen. Et wier erstaunlech, datt keng Bierger bei deem "chaoteschen an tragesche Virfall" blesséiert gi wieren.