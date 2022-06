Den Ament ass eng Enquêtëkommissioun an den USA amgaangen an do ginn et schwéier Reprochë géint den Ex-President.

Hie wosst, datt en d'Wale verluer hätt, mä huet sech mat alle Mëttele wollen un der Muecht festhalen.

Wéi et vun enger fréierer Mataarbechterin heescht, hätt den Donald Trump gewosst, datt e puer vu sengen Unhänger, déi sech de 6. Januar 2021 fir d'Ënnerstëtzung vum President versammelt haten, arméiert gewiescht wieren. Den deemolege President hätt et awer net interesséiert, ob seng Fans arméiert wieren, sot d'Ex-Assistentin vum Trump, d'Cassidy Hutchinson. "Si sinn net hei, fir mir wéi ze doen", soll den Trump gesot hunn, éier hie si a senger Ried dozou opgeruff huet, bei d'Kapitol ze marschéieren.

Wéi den Donald Trump no senger Usprooch a seng Presidente-Limousin geklommen ass, wier him gesot ginn, datt hien elo net bei seng Unhänger kéint, fir sech dem Stuerm op d'Kapitol unzeschléissen. Doropshin hätt hien zu sengem Chauffer gesot: "Ech sinn de verdammte President, bréngt mech direkt bei d'Kapitol." Säi Chauffer hätt hien deemno opgefuerdert, seng Hand vum Steierrad ze huelen an him erkläert, datt hien den Donald Trump zréck an d'Wäisst Haus féiere géing.

Donieft huet déi fréier Mataarbechterin Hutchinson erkläert, datt dem Trump a sengen Unhänger bewosst gewiescht wier, datt et zu Gewalt komme kéint an huet domat der Versioun vum fréiere President widdersprach, datt de Stuerm op d'Kapitol spontan gewiescht wier an déi deemoleg Regierung näischt domat ze di gehat hätt.

Nach wärend der Auditioun vun der Cassidy Hutchinson, déi am Fernsee iwwerdroe gouf, hätt den Trump probéiert si an de Sozialen Netzwierker ze diskreditéieren. Hie bezeechent hir Versioun als "Fake-Geschicht" an huet vun engem "Pseudogeriicht" geschwat.

Fréier Mataarbechter, Parteifrënn a souguer Familljememberen hunn den Trump an hiren Aussoe belaascht.

Bei de Krawallen de 6. Januar 2021 op den US-Parlamentssëtz zu Washington koume 5 Mënschen ëm d’Liewen, dorënner ee Polizist.