Virum Landgeriicht zu Bonn gouf en Dënschdeg e mënschleche Kapp fonnt. E Verdächtegen huet der Police beschriwwen, wou de Rescht vun der Läich läit.

Den ofgetrennte Kapp, deen um fréien Dënschdegowend fonnt gouf, soll e Mëttwoch an der Geriichtsmedezin ënnersicht ginn. Dat selwecht gëllt fir Rescht vum Kierper, deen d'Ermëttler gutt ee Kilometer ewech fonnt haten, sot e Spriecher vun der Police.

Den 38 Joer ale Verdächtegen, deen an der Géigend vum Geriicht festgeholl gouf, enthält sech bis ewell zu den Hannergrënn. Hien hat den Ermëttler d'Plaz beim Rhäinufer, wou de Rescht vun der Läich wier, awer korrekt beschriwwen, heescht et vun der Police. De Mann kënnt e Mëttwoch viraussiichtlech virun den Haftriichter. D'Police an de Parquet enquêtéiere wéinst presuméiertem Homicide.

Eng Partie Passanten haten d'Police um fréien Dënschdegowend informéiert, well an der Entrée vum Geriicht e Kierperdeel géing leien. "Mir hu kuerz Zäit méi spéit festgestallt, datt et sech ëm e mënschleche Kapp handelt", sot de Policespriecher.

Polizeisprecher Robert Scholten äußert sich zum Fund des menschlichen Kopfes am Landgericht in #Bonn. pic.twitter.com/YLfYYHp6BH — General-Anzeiger (@gabonn) June 28, 2022

D'Affer soll e Mann vu 44 Joer sinn, ganz sécher wier ee sech awer nach net iwwert d'Identitéit vun der Läich. De Verdächtegen ass der Police no am Zesummenhang mat Verstéiss géint d'Déidungsmëttelgesetz bekannt. Den Täter an d'Affer sollen éischten Erkenntnisser no Sans-abrie sinn. Eng méiglech Waff gouf bis ewell nach net fonnt.

D'Ermëttler vun der Mordkommissioun hunn Zeien ëm Hëllef gebieden, déi de Virfall an der Wilhelmstrooss an am Secteur vum alen Zoll méiglecherweis gesinn hunn.