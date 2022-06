Zwee nei Memberen an en neit strategescht Konzept...

D'NATO, déi virun dräi Joer vum franséische President Emmanuel Macron nach als "gehierdout" bezeechent gouf, presentéiert sech den Ament op hirem Sommet zu Madrid als sou staark a sou gëeengt wéi seelen. Russland gëtt elo als "gréisst en direkt Menace" fir d'Sécherheet, de Fridden an d'Stabilitéit vun den Alliéierten ugesinn. Bis viru Kuerzem huet d'Nato nach eng strategesch Partnerschaft mat Moskau ugestrieft. Ma wéi gewosst huet de Krich an der Ukrain d'Kaarten nei gemëscht. Claude Zeimetz

D'Invasioun vun der Ukrain de 24. Februar huet d'Hoffnungen zerstéiert, datt déi grouss Tensioune mat Russland der Vergaangenheet ugehéieren. D'Leitmotiv vun der Stonn heescht Oprëschten, Ofschrecken a Verdeedegen. An dat steet och um Nato-Sommet am Virdergrond.

An Zukunft solle mat méi wéi 300.000 Zaldoten der 7 mol sou vill en Alerte si wéi bis elo. Virun allem soll déi sougenannten Ostflank verstäerkt ginn. D'USA beispillsweis hunn zougesot dausenden zousätzlech Zaldoten an Europa ze schécken.

Bis viru Kuerzem nach ondenkbar, hunn Finnland a Schweden um Hannergrond vum Krich an der Ukrain hir neutral Haltung opginn. Haut hunn d'Nato-Partner offiziell d'Bäitrëttsprozedur fir déi zwee Länner lancéiert. Gréng Luucht heifir gouf et gëscht Owend a leschter Minutt wéi d'Tierkei, géint eng Rei Concessiounen, hir Blockad opginn huet. Den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schwätzt vun engem gudden Accord fir jiddereen.

Et wier dem Wladimir Putin also net gelongen, d'Dier vun der Nato zouzemaachen, ganz am Contraire. Änlech huet sech e Mëttwoch och de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel geäussert: "Hien hat gemengt e géif an der Ukrain als Held gefeiert ginn. Hien huet et fäerdeg bruecht, datt nei Länner Member ginn an der Nato an datt eng Rëtsch Länner d'Nato nach méi ënnerstëtzen, wéi dat virdrun de Fall war."

Bis déi national Parlamenter vun den 30 Memberstaaten de Bäitrëtt vun den zwee skandinavesche Länner ratifizéiere kéint et realistesch awer nach sechs bis 8 Méint daueren.

Nieft dem Staatsminister ass Lëtzebuerg zu Madrid duerch den Ausseminister Jean Asselborn an de Verdeedegungsminister François Bausch vertrueden, deen hat d'lescht Woch jo schonn am Detail presentéiert wéi Lëtzebuerg seng Militärdepense graduell op 1% vum PIB erhéije wëll. Dat ass d'Hallschent vum eigentleche Minimum vun 2% mä Lëtzebuerg wëll sech an dësem ugespaante Kontext als gudde Partner presentéieren. De Xavier Bettel: "Mir hunn och eng Arméi vun 1000 Leit. Et muss een och vergläiche wat den Invest an eng Defense ka sinn. Dat heescht dat ass bal eng Millioun pro Zaldot. Dat sinn net vill Länner... wann een d'Gréisst vun der Arméi kuckt an och d'Gréisst vun der Zomm déi een engagéiert. Mä et sinn Engagementer déi mer geholl hunn."

Wéinst sengen "feindséileger Politik an Handlungen" gëtt Russland am neie strategesche Konzept op dat sech déi 30 Nato-Partner haut an der spuenescher Haaptstad gëeenegt hunn elo och als gréisst an direkt Menace fir d'Alliéiert ugesinn.

D'Relatioune kéinte sech réischt dann änneren, wa Russland d'Vëlkerrecht a vollem Ëmfang respektéiert. Per Video huet den ukrainesche President Wolodymyr Selenskyj viru méiglech russeschen Attacken op aner Länner gewarnt. Dat eigentlech Zil vu Russland wier d'Nato, sot hien. Déi Nato huet Kiew haut iwwerdeems zousätzlech militäresch Ënnerstëtzung zougesot och wann de Krich laang dauert: "Ukraine can count on us for as long as it takes."

Russland iwwerdeems gesäit den Nato-Sommet als Confirmatioun fir déi aggressiv Haltung vum westleche Militärbündnis, sou gëtt de stellvertriedende russeschen Ausseminister Sergej Rjabkow haut op russeschen Noriichtenagencen zitéiert.