Beim Iwwerfall an der Entrée vun enger Bank goufen zwou Mataarbechterinne vun der Filial an zwee Mataarbechter vum Geldtransporter verwonnt.

Geschitt soll de Virfall géint 11.15 Auer géigeniwwer vun enger Postbank-Filial am Quartier Wilmersdorf zu Berlin. Wéi et heescht wier e puer Mol an d'Loft geschoss ginn a Reizgas gesprayt. Dono wieren d'Täter an engem Won geflücht.

D'Plackennummer wier zwar ofgelies a kontrolléiert ginn, ma géing awer net op d'Gefier passen. Wéi héich d'Zomm ass, déi d'Täter matgoe gelooss hunn, gouf net gesot.

Eng 90 Poliziste wieren am Asaz gewiescht. Nodeems d'Plaz ofgespaart gouf, goufen d'Spuere geséchert. Och eng Dron wier agesat ginn.