Am Juni war d'Inflatioun bei eisen däitschen Noperen ëm 0,3 Prozentpunkte méi déif, wéi nach am Mee. Dëse Mount louch se bei 7,6 Prozent.

Vergläicht een an Däitschland awer de Juni 2022 am Juni 2022 esou läit een awer däitlech am Plus: 38,0 Prozent méi bei der Energie an 12,7 Prozent beim Iessen. Am Verglach mam Mee awer gesäit een, datt grad am ëffentlechen Transport an beim Tanken et Baisse gouf. Et kann ee spekuléieren, datt dëst mam Tankrabatt an dem 9-Euro-Ticket ze dinn huet, och wann dat nach net offiziell confirméiert gouf. Aktuell Inflatiounstauxe gouf et bis ewell an Däitschland zanter Ufank den 90er Joren, säit Ost a West sech nees vereenegt hunn, nach ni.

D'Inflatioun a Frankräich läit aktuell bei 5,8 Prozent. Domadder leie si am europäesche Verglach, grad mat de grousse Länner, nach niddereg. Ma fir eis südwestlech Noperen ass et awer déi héchsten Inflatioun zanter 1999. Fir deem e bëssen entgéint ze wierken, huet d'Regierung decidéiert, fir 9 Millioune Stéit mat engem Scheck vun 100 Euro a supplementär 50 Euro pro Kand, fir d'Iessen, ze ënnerstëtzen. Am Kader vun engem Projet de loi iwwer d'Kafkraaft géif och un engem spezifesche Scheck fir frësch, lokal a Bio-Produite geschafft ginn.