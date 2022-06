De 55 Joer ale Sänger gouf wéinst sexueller Ausbeutung vu Mannerjäregen, Kidnapping a Bestiechung schëlleg gesprach.

E Mëttwoch den Owend gouf d'Strofmooss am Mëssbrauchsprozess public gemaach. De Museker R. Kelly gouf zu 30 Joer Prisong verurteelt, nodeems hien an allen 9 Punkte schëlleg gesprach gouf.

De Parquet hat op d'mannst 25 Joer gefuerdert an argumentéiert, hie géing weiderhin eng "eescht Gefor fir d'Allgemengheet" duerstellen. Seng Dote wieren "culottéiert, manipulativ, kontrolléierend" gewiescht. Der Uklo no soll hien e ganzt Netzwierk mat Leit opgebaut hunn, fir jonk Meedercher a Fraen ze rekrutéieren. D'Affer sollen zum Deel agespaart a brutal mëssbraucht gi sinn.

D'Faite sollen op d'Joren 1994 bis 2018 zeréckgoen. Scho viru 25 Joer gouf et éischt Reprochë géint de Sänger. 2008 gouf hien an engem ëmstriddene Prozess wéinst Kannerpornographie fräigesprach, aner Affäre goufen aussergeriichtlech gereegelt. D'Dokumentatioun "Surviving R. Kelly" aus dem Joer 2019 huet dunn zu enger neier Enquête an der Inhaftéierung vum R&B-Star gefouert.

Mëtt August wäert e weidere Mëssbrauchsprozess géint den R. Kelly zu Chicago ufänken. Zwee aner Ermëttlungsverfare lafen den Ament géint de 55 Joer ale Museker.