D'Deputéiert vun der israeelescher Knesset hu mat hirem Vott de Wee fir déi 5. Wale bannent véier Joer fräigemaach. Géigestëmme goufen et keng.

Als neie Wal-Dag gouf den 1. November festgeluecht. Vun e Freideg un iwwert den Jair Lapid d'Amt vum Interims-Regierungschef. Wéi et heescht, wäert den aktuelle Ministerpresident net méi bei de Walen untrieden.

De rietsen Naftali Bennett an den Jair Lapid vun der liberaler Partei Jesch Atid hate sech am Juni 2021 op déi als "historesch" bezeechent Koalitiounsregierung gëeenegt, bei där hir Memberen aus alle politesche Lager kommen an där eng éischter Kéier an der Geschicht vun Israel och eng arabesch Partei ugehéiert. D'Partner wollte virun allem de Laangzäit-Ministerpresident Benjamin Netanjahu ofléisen, dee bis dohin 12 Joer laang un der Muecht war.

Déi aus aacht Parteie gebilte Regierungskoalitioun war Ufank d'lescht Woch zerbrach.