"Cannabis dierf net verharmloost ginn, mä déi bis ewell repressiv Manéier, wéi mer domat ëmgaange sinn, huet sech och net ausbezuelt."

Dat sot den däitsche Gesondheetsminister am Kader vun enger Konferenz iwwert Cannabis.

Och an Däitschland soll nach dëst Joer e Gesetzesprojet a puncto Legaliséierung vu Cannabis kommen. Den SPD-Politiker huet ënnerstrach, datt Opklärung a Berodung den A an O wieren.

Cannabis Däitschland/Reportage Claudia Kollwelter

Ronn 4 Milliounen Erwuessener géifen an Däitschland Cannabis konsuméieren, huet de Karl Lauterbach betount. Bei de Jonken tëscht 18 a 25 Joer géif de Konsum bei 50% leien. Virun allem bei de Jonke wier de Cannabis weider e Problem:"Well mer wëssen, datt dës dacks op der Streck bleiwen, schoulesch a berufflech."

D'Legaliséierung an anere Länner hätt allerdéngs gewisen, datt de Konsum doduerch net weider zougeholl huet. Et wier e komplexen Dossier, bei deem villes a Betruecht gezu misst ginn. Et geet ëm den Ubau, d'Produktioun an de Verkaf, an doriwwer eraus: "Mir mussen un de Verbraucherschutz, Jugendschutz, Kannerschutz. A mer mussen nei Reegele schafen, am Stroosseverkéier oder am Strofgesetz. All dat muss preparéiert ginn. Da kommen och nach europarechtlech a vëlkerrechtlech Aspekter dobäi."

Aktuell géif et e grousse Schwaarzmaart ginn, organiséiert Kriminalitéit a keng kontrolléiert Qualitéit a géint all dat wéilt een eben mat dem neie Gesetzestext virgoen, huet de Karl Lauterbach nach ënnerstrach.