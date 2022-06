No der Entdeckung vun engem ofgetrennte Kapp an dem Rescht vun der Läich ginn et éischt Ermëttlungsresultater: Et wier wuel kee Gewaltverbriechen.

D'rechtsmedezinesch Analys vun der Läich, déi zu Bonn fonnt gouf, hat erginn, datt de 44 Joer ale Mann un engem natierlechen Doud gestuerwe wier. Deemno gouf de Kapp eréischt vum Kierper getrennt, nodeems de Mann schonn dout war. Géint den 38 Joer ale Verdächtegen, deen de Kapp virum Geriicht ofgeluecht an d'Police bei de Rescht vun der Läich gefouert hat, gëtt trotzdeem weider ermëttelt. Dat wéinst dem Verdacht vun der Stéierung vun der Rou vun den Doudegen. Wéi et heescht, hätt de Mann weiderhin net näischt zu de Reprochë gesot.