Dat sot de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel am RTL-Interview nom Sommet vun der Verdeedegungs-Allianz zu Madrid.

De Xavier Bettel hofft, dass de Putin och iergendwa bereet ass, iwwer Deseskalatioun ze schwätzen. D'Tendenz wär aktuell eng aner. Och de Klimawandel gouf zu Madrid als grouss Erausfuerderung ugesinn an diskutéiert. Grad ewéi d'wirtschaftlech Entwécklung, déi misst geséchert ginn. China gouf um Sommet beispillsweis als Rival vum Westen agestuuft.

Iwwerdeem hunn d'Nato-Memberstaaten e Fong fir technologesch Innovatioun an d'Liewe geruff, deen zu Lëtzebuerg wäert domiciliéiert sinn. 1 Milliard Euro sinn an deem Fong dran an 22 Länner bezuelen elo schonn an, esou de Premier Bettel.

Den Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg huet de russesche President Putin opgefuerdert, seng Truppen direkt aus der Ukrain ofzezéien. Um Schluss vum Sommet vun der Allianz zu Madrid sot de Stoltenberg, de Krich géif net nëmmen Dout an Zerstéierung an der Ukrain verursaachen, mä en hätt och Konsequenzen an der ganzer Welt well d'Liewensmëttelpräisser klammen.