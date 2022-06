Am Prozess ëm en 61 Joer ale Familljepapp, deen an engem Zäitraum vun 30 Joer 56 Meedercher a Frae soll mëssbraucht hunn, gouf d'Héchststrof gefrot.

Den 61 Joer ale Mann kritt 17 Vergewaltegungen, 12 versicht Vergewaltegunge souwéi 27 aner sexuell Iwwergrëff an de Joren 1988 bis 2018 zur Laascht geluecht. Déi 56 Affer waren zu deem Zäitpunkt tëscht 13 an 48 Joer al. Geschitt sinn d'Doten an engem Ëmkrees vun 30 Kilometer an der Géigend vum franséisch-belsche Floss Sambre. De fënneffache Papp gouf 2018 festgeholl, nodeems Opname vun enger Iwwerwaachungskamera hien iwwerféiert haten.

En Donneschdeg huet de Parquet zu Douai d'Héchststrof fir de Familljepapp aus Frankräich gefuerdert, nämlech 20 Joer Prisong. De Parquet ass fest dovun iwwerzeegt, dass de fréiere Concierge a Futtballtrainer den Täter ass. Den Ugekloten huet 40 vun den Doten zouginn, déi him reprochéiert ginn. Wéinst der "extremer Gefor", déi vun him ausgeet, a senger Fäegkeet, "sech ze verstoppen", wier et néideg, d'Gesellschaft esou laang wéi méiglech virun him ze schützen, sou de Procureur Antoine Berthelot.

Weider heescht et vun der Procureur Annelise Cau, den Ugeklote wier stänneg "op der Juegd no Fraen a Meedercher" gewiescht an hätt "schrecklech Dote mat onbeschreiflecher Gewalt" begaangen. Donieft huet si op feelerhaft a "skandaléis" Ermëttlunge verwisen a beklot, den Affer wier "net gegleeft ginn" an et hätt ee si jorelaang "eleng gelooss".