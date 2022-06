Den Ieweschte Geriichtshaff huet de Pouvoir vun der US-Regierung a Saache Klimaschutz drastesch ageschränkt.

En Donneschdeg hunn d'Riichter vum Supreme Court entscheet, dass d'Ëmweltschutz-Agence EPA keng Grenzwäerter fir den CO2-Ausstouss vu Kuelekraaftwierker festleeën dierf. Eng Entscheedung, déi e schwéiere Coup fir dem Biden seng Klimapolitik bedeiten dierft.

2015 goufen d'Grenzwäerter fir Kuelekraaftwierker nach ënnert dem deemolegen US-President Barack Obama ageféiert. Duerch hie krut d'EPA genuch Pouvoir, fir d'Zäregasemissiounen ze reduzéieren. De Republikaner Donald Trump a Virgänger vum aktuelle President Joe Biden wollt dogéint d'EPA schwächen.

Déi iewescht Riichter vum Supreme Court hunn erkläert, dass d'Festleeë vun Uewergrenze fir CO2-Emissiounen eng "vernënfteg Léisung" wier, fir am Kampf géint d'Äerderwiermung vum Kuele-Stroum fortzekommen. Ma d'EPA krut allerdéngs net ausdrécklech d'Autorisatioun, fir an der ganzer Branche Grenzwäerter festzeleeën, mä just fir vereenzelt Kraaftwierker. 6 vun 9 Riichter hu sech via Vott dofir ausgeschwat. Déi dräi Géigestëmme koume vun de Liberalen. "Haut hëlt d'Geriicht den Ëmweltschutzautoritéiten de Pouvoir, deen hinnen de Kongress ginn hat, fir op déi 'dréngendst ökologesch Erausfuerderung vun eiser Zäit' ze reagéieren, bedaueren déi dräi liberal Riichter.