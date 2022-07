De President wëll elo Parlamentsreegelen ëmgoen an e Recht aféieren, dat fir dat ganz Land gëllt. D'Chancen, datt dat klappt, sinn awer schlecht.

Den US-President Joe Biden wëll e landeswäit Ofdreiwungsrecht. Seng Méiglechkeete sinn awer begrenzt.

Eréischt rezent huet jo de Supreme Court dat grondsätzlecht Recht op Ofdreiwungen an den USA gekippt. Elo ass dat op ville Plaze schwiereg an de Wee ass fräi, fir eege Gesetzer an den eenzele Bundesstaaten.