Am Iran si leschten Informatiounen no 5 Persoune bei engem Äerdbiewe vu 6 Punkten op der Richterskala an der Nuecht op e Samschdeg ëm d'Liewe komm.

Donieft wieren 19 Leit blesséiert ginn. D'Biewe war ronn 100 Kilometer südwestlech vun der Hafestad Bandar Abbas an enger Déift vun 10 Kilometer. Well ënnert dem Iran eng Partie tektonesch Brochlinne verlafen, kënnt et ëmmer rëm zu Äerdbiewen am Land. Dat schlëmmste Biewen am Iran war 1990. Bei enger Stäerkt vu 7,4 koume 40.000 Mënschen ëm.