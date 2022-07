D'Roserei riicht sech kloer géint d'Politik: Si hu Feier geluecht, mat Steng geheit, niddreg Broutpräisser an eng besser Stroumversuergung gefuerdert.

A Libyen hunn Demonstranten e Freideg am Kader vu Protester géint déi schlecht Liewensëmstänn an de politesche Stëllstand am Land d'Parlament zu Tobruk gestiermt. D'Manifestanten hu randaléiert an Autospneuen a Brand gestach. Verschiddene Medieberichter no stoung och en Deel vum Parlamentsgebai a Flamen.

A Libyen kämpfen den Ament zwou rivaliséierend Regierungen ëm d'Muecht.